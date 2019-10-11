Сквер Молодожёнов в Самбурге возьмут под видеонаблюдение
Жители Самбурга Пуровского района облюбовали новое место отдыха – в заполярном селе появился Сквер Молодожёнов. В ближайшее время в сквере установят систему видеонаблюдения.
Территория нового сквера разбита на несколько функциональных зон. Здесь установили лавочки, детский игровой комплекс и архитектурные композиции для фотографирования, также сквер оборудован автомобильной парковкой, освещением, декоративным покрытием из брусчатки и железным ограждением, сообщает администрация Пуровского района.
Идею создания сквера Молодоженов жители села поддержали в ходе голосования на региональном портале «Живем на Севере». Общественную территорию благоустроили в рамках приоритетного федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».
– Этим летом мы обустроили три детские площадки, теперь у наших жителей появилось еще одно место, где можно культурно отдохнуть с семьей, - отметила глава муниципалитета Екатерина Вокуева.
ИСТОЧНИК KP.RU