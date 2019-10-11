Застройщиков села Горки научили, как застраховаться от недобросовестных подрядчиков

СЕГОДНЯ 13:14 2019-10-11T13:22:28+03:00

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Полпред губернатора Ямала Олег Попов разъяснил застройщикам села Горки Шурышкарского района юридические аспекты при работе с подрядчиками.

При возведении домов многие индивидуальные застройщики прибегает к помощи строителей – индивидуальных предпринимателей. А среди них, как показывает практика, встречаются и недобросовестные подрядчики. На встрече обсуждалось, какие меры в соответствии с законодательством предпринять в случаях, когда подрядчик уклоняется от выполнения работ, сообщает правительство ЯНАО.

Как пояснил Олег Попов, одно из главных обстоятельств, обеспечивающих соблюдение прав застройщиков – договор подряда, в котором подробно расписан перечень выполняемых работ и материалов, а также установлен гарантийный срок на дом. Второй существенный момент – необходимость согласования сметы и этапов оплаты по договору.

Застройщикам рекомендовано требовать от подрядчика соразмерный сумме договора залог – автомобиль, земельный участок, квартиру. Такое обеспечение необходимо оформлять договором залога.

Олег Попов напомнил, что, разумеется, подрядчик не должен находиться в Реестре недобросовестных поставщиков.

Недобросовестному подрядчику необходимо направить претензию о нарушении сроков сдачи объекта. При ухудшении ситуации следует обращение в суд для взыскания неустойки и штрафов, а в ряде случаев – расторжения договоров подряда и взыскания убытков и морального вреда.

ИСТОЧНИК KP.RU