2019-10-11T12:58:46+03:00
Общество

На Ямале предлагают разработать механизм воздействия на фирмы-банкроты

В 2019 году удалось предотвратить рост латентной задолженности по зарплате
Анна Полякова
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Ямальский депутат предлагает разработать механизм воздействия на фирмы-банкроты Фото: zsyanao.ruЯмальский депутат предлагает разработать механизм воздействия на фирмы-банкроты Фото: zsyanao.ru
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Необходимо разработать механизм воздействия на фирмы-банкроты в части взыскания средств на оплату труда работников. Об этом заявил депутат Заксобрания ЯНАО Александр Голубенко по итогам участия в седьмом открытом Форуме региональной прокуратуры, на котором обсуждались вопросы соблюдения трудовых прав граждан.

- Я обратил внимание участников, что выигравшие торги предприятия ТЭКа передают объемы работ по цепочке многочисленным подрядчикам. В итоге, когда случается ситуация с невыплатой зарплаты, найти виновника очень трудно. Считаю, что нужно подробно изучить этот вопрос, а затем переходить к разработке законодательной инициативы, – прокомментировал депутат.

Участники форума также обсудили проблемы неформальной занятости в регионе, защиты законных интересов лиц предпенсионного возраста, проблемы низкой эффективности работы с исполнительными документами по взысканию долгов по зарплате. Предложения участников по соблюдению трудовых прав граждан будут использоваться в работе органами прокуратуры и представителями экспертного сообщества.

В Заксобрании отметили, что в 2019 году удалось предотвратить рост латентной задолженности по заработной плате. Вскрыто свыше 4800 нарушений трудового законодательства, более 300 лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, еще 343 должностных и юридических лица подвергнуты административному наказанию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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