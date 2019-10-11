2019-10-11T12:43:34+03:00
Общество

Таркосалинские пенсионеры осваивают «тропу здоровья»

Группу здоровья ведет квалифицированный специалист
Анна Полякова
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Таркосалинские пенсионеры осваивают «тропу здоровья» Фото: pixabay.comТаркосалинские пенсионеры осваивают «тропу здоровья» Фото: pixabay.com
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Таркосалинцы старшего поколения в Парке здоровья дважды в неделю занимаются скандинавской ходьбе. Районный совет ветеранов с прошлого года ведет группу здоровья, которую посещают люди пожилого возраста.

Для этого специально было закуплено 55 комплектов спортивного снаряжения. Свое развитие направление получило и этом году благодаря участию общественной организации в районном конкурсе инициативного бюджетирования: проект общественников стал одним из победителей, на средства гранта приобрели еще 56 комплектов скандинавских палок.

По словам председателя общественной организации Руслана Абдуллина, главной трудностью в организации регулярных занятий со старшим поколением было отсутствие квалифицированного специалиста.

Теперь же у совета ветеранов появился свой «серебряный» волонтер Наталья Морозова, которая прошла обучение в Тюмени и согласилась вести группу здоровья на безвозмездной основе.

Прогулки позволяют не только укрепить здоровье, но и дают возможность получить заряд эмоций и позитивное настроение людям преклонного возраста, уверены в районной администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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