Таркосалинские пенсионеры осваивают «тропу здоровья»
Таркосалинцы старшего поколения в Парке здоровья дважды в неделю занимаются скандинавской ходьбе. Районный совет ветеранов с прошлого года ведет группу здоровья, которую посещают люди пожилого возраста.
Для этого специально было закуплено 55 комплектов спортивного снаряжения. Свое развитие направление получило и этом году благодаря участию общественной организации в районном конкурсе инициативного бюджетирования: проект общественников стал одним из победителей, на средства гранта приобрели еще 56 комплектов скандинавских палок.
По словам председателя общественной организации Руслана Абдуллина, главной трудностью в организации регулярных занятий со старшим поколением было отсутствие квалифицированного специалиста.
Теперь же у совета ветеранов появился свой «серебряный» волонтер Наталья Морозова, которая прошла обучение в Тюмени и согласилась вести группу здоровья на безвозмездной основе.
Прогулки позволяют не только укрепить здоровье, но и дают возможность получить заряд эмоций и позитивное настроение людям преклонного возраста, уверены в районной администрации.
ИСТОЧНИК KP.RU