СЕГОДНЯ 12:10 2019-10-11T12:14:35+03:00

В аэропорту Яр-Сале регистрация будет проходить по мировым стандартам Фото: mo-yamal.ru

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В аэропорту Яр-Сале начали действовать новые правила регистрации пассажиров. Как сообщили в администрации Ямальскогго района, воздушная гавань начала работать по общемировым стандартам предполётного контроля. Отныне регистрация на вертолёт будет заканчиваться за 40 минут до вылета.

Кроме того, билеты пассажиров, не успевших пройти регистрацию на вылет вовремя, будут аннулированы.

В данным момент новая система еще тестируется и действует в режиме эксперимента. На «обкатку» нововведения потребуется около месяца, после чего правила начнут работать полноценно.

ИСТОЧНИК KP.RU