2019-10-11T11:49:08+03:00
Общество

Жителя Муравленко, страдающего опасным заболеванием, лишили водительских прав

Сесть за руль ему разрешать после излечения
Анна Полякова
Поделиться:
Жителя Муравленко, страдающего опасным заболеванием, лишили водительских прав Фото: pixabay.comЖителя Муравленко, страдающего опасным заболеванием, лишили водительских прав Фото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Трактористу из Муравленко придется сменить сферу деятельности после вмешательства прокуратуры. Ведомство проверило соблюдение требований законодательства о безопасности дорожного движения.

Выяснилось, что местный житель состоит на учете у врача психиатра-нарколога в связи с имеющимся у него психическим заболеванием. Между тем его недуг входит в Перечень медицинских противопоказаний к управлению транспортными средствами.

При этом мужчина имеет водительское удостоверение тракториста-машиниста на право управления механическими транспортными средствами, сообщили в прокуратуре ЯНАО.

Однако управление транспортным средством таким лицом создает реальную угрозу безопасности дорожного движения и его участникам и может повлечь причинение вреда жизни, здоровью или их имуществу.

В связи с этим обстоятельством прокурор города обратился в суд с административным исковым заявлением о прекращении действия права гражданина на управление транспортным средством. Право вновь сесть за руль у него появится только в случае его полного излечения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В аэропорту Яр-Сале регистрация будет проходить по мировым стандартам
Окружной молодежный центр в Салехарде обязали создать условия для инвалидов
Надымчанку подозревают в краже телефона в туалете больницы
Слёт поисковых отрядов Ямала пройдёт в Ноябрьске
Глава Ямала представил регион на ежегодной Ассамблее стран Арктического круга
В Лабытнанги ищут продавца оборудования для пейнтбола, оказавшегося мошенником
На трассе Надым — Салехард новый асфальт пошел волной
В пуровском сквере Первопроходцам Ямала заложили капсулу времени
В Новом Уренгое пьяный водитель без прав спровоцировал ДТП
Новый детсад в Пурпе строят по правилам безбарьерной среды
Проект ноябрьского школьника вошел в десятку лучших на экофоруме в Исландии
Погода на Ямале 11 октября: прогнозируется понижение температуры воздуха
В Новом Уренгое развратника, напугавшего девочек, лишили свободы на 5 лет
Траншея подбирается к дому: жители Салехарда пожаловались на коммунальщиков
В Ноябрьске откроют уникальную для Ямала мультиспортивную площадку
«Сотрудники банка» украли у новоуренгойцев почти 40 тысяч рублей