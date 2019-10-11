Жителя Муравленко, страдающего опасным заболеванием, лишили водительских прав

СЕГОДНЯ 11:45 2019-10-11T11:49:08+03:00

Сесть за руль ему разрешать после излечения

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Трактористу из Муравленко придется сменить сферу деятельности после вмешательства прокуратуры. Ведомство проверило соблюдение требований законодательства о безопасности дорожного движения.

Выяснилось, что местный житель состоит на учете у врача психиатра-нарколога в связи с имеющимся у него психическим заболеванием. Между тем его недуг входит в Перечень медицинских противопоказаний к управлению транспортными средствами.

При этом мужчина имеет водительское удостоверение тракториста-машиниста на право управления механическими транспортными средствами, сообщили в прокуратуре ЯНАО.

Однако управление транспортным средством таким лицом создает реальную угрозу безопасности дорожного движения и его участникам и может повлечь причинение вреда жизни, здоровью или их имуществу.

В связи с этим обстоятельством прокурор города обратился в суд с административным исковым заявлением о прекращении действия права гражданина на управление транспортным средством. Право вновь сесть за руль у него появится только в случае его полного излечения.

ИСТОЧНИК KP.RU