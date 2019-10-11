Окружной молодежный центр в Салехарде обязали создать условия для инвалидов

СЕГОДНЯ 10:44 2019-10-11T10:47:40+03:00

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Только после вмешательства прокуратуры Окружной молодежный центр в Салехарде задумался о создании условий инвалидам для беспрепятственного доступа в организацию.

Сейчас на территории города проживает 1716 инвалидов, из них 56 – инвалиды по зрению, 43 - инвалиды-колясочники. Прокуратура города провела проверку исполнения законодательства о социальной защите инвалидов.

Выяснилось, в данном случае закон нарушается, поскольку при входе в здание отсутствует пандус, не обеспечено дублирование необходимой для инвалидов зрительной информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, на пути движения к эвакуационным выходам имеются препятствия (пороги).

Бездействие организации сочли ущемлением гарантированных государством прав инвалидов на беспрепятственный доступ к объектам социальной инфраструктуры и равные с другими гражданами возможности участия в жизни общества.

- В суд ушло исковое заявление о возложении обязанности устранить выявленные нарушения. Накануне требования прокурора были удовлетворены в полном объеме, сообщает прокуратура ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU