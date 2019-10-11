Надымчанку подозревают в краже телефона в туалете больницы

СЕГОДНЯ 10:31 2019-10-11T10:31:45+03:00

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Надымские полицейские раскрыли кражу мобильного телефона из больницы. Подозреваемой оказалась ранее не судимая 58-летняя жительница поселка Надымского района.

Сообщение от 62-летней горожанки о том, что неизвестный украл принадлежащий ей мобильный телефон стоимостью более 6 тысяч рублей, поступлю в полицию 6 июня.

Выяснилось, что женщина забыла свой мобильный на полке в туалетной комнате центральной районной больницы. За ней следом зашла другая посетительница ЦРБ, увидела чужой мобильный телефон и, положив его в карман одежды, вышла из здания.

Хозяйка сотового, не найдя гаджет в сумке и личных вещах, попыталась самостоятельно отыскать пропажу. Когда ей это не удалось, обратилась с заявлением в полицию.

Подозреваемая задержана, с нее взяли подписку о невыезде, похищенное изъято. Ведется следствие, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

ИСТОЧНИК KP.RU