2019-10-11T10:20:35+03:00
Общество

Слёт поисковых отрядов Ямала пройдёт в Ноябрьске

Для ребят проведут мастер-классы по анатомии, антропологии, реставрации артефактов
Анна Полякова
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Слёт поисковых отрядов Ямала пройдёт в Ноябрьске Фото: dmpt.yanao.ruСлёт поисковых отрядов Ямала пройдёт в Ноябрьске Фото: dmpt.yanao.ru
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В Ноябрьске на XII окружном слёте поисковых отрядов, который состоится с 16 по 18 октября, приедут 110 бойцов соберутся.

Это ребята от 14 до 30 лет. Каждый имеет подготовку по поисковой деятельности и побывал не менее чем в одной поисковой экспедиции. Все они входят в состав действующих поисковых отрядов муниципальных образований ЯНАО, внесённых в окружной реестр поисковых формирований.

Экспертов в области проведения работы по увековечению памяти погибших при защите Отечества проведут для них мастер-классы и лекции. Поисковики прослушают лекции по анатомии и антропологии, по основам реставрационных работ артефактов времён Великой Отечественной войны, по щуповому поиску и работе с металлодетектором.

В дни слета подведут итоги поисковых экспедиций 2019 года. Кроме того, участники привезут фото- и видеоматериалы из экспедиций для музея Регионального центра патриотического воспитания «Виртуальная поисковая экспедиция «Ямал – Вахта Памяти», сообщает департамент молодежной политики и туризма ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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