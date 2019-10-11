Глава Ямала представил регион на ежегодной Ассамблее стран Арктического круга

СЕГОДНЯ 09:46 2019-10-11T09:49:27+03:00

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Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов принял участие в обсуждении устойчивого развития мировой Арктики и защиты экологии на этой особой территории. Эти два вопроса стали ключевыми в ходе крупнейшей встречи представителей арктических государств и регионов, которая проходит сегодня, 11 октября, в Исландии.

Глава Ямала представил планы региона по развитию на территории производств, связанных с добычей газа. Дмитрий Артюхов отметил тот вклад, который использование этого вида топлива вносит в защиту и сохранение мировой экологии.

Особое внимание в своём выступлении он уделил экологическим программам, которые реализует Ямал. Речь шла о работе Собского завода по разведению сиговых и очистке северных островов - Белого и Вилькицкого.

Дмитрий Артюхов призвал всех участников форума совместно изучать такое явление, как изменение состояния вечной мерзлоты, чтобы выработать общую стратегию по ведению хозяйственной деятельности в Арктике в условиях климатических изменений.

Губернатор также рассказал об основных направлениях работы региона по защите интересов коренных и малочисленных народов Севера. Кроме этого, Дмитрий Артюхов представил заявку Ямала на проведение Зимних арктических игр в 2026 году и пригласил исландскую сторону принять участие в этом мероприятии на территории региона.

Во время рабочей поездки в Исландию губернатор Дмитрий Артюхов также встретился с президентом этой страны Гвюдни Йоуханнессоном, где разговор пошел об увеличении грузопотока по Северному морскому пути до 80 миллионов тонн в 2024 году.

- Исландия сейчас является страной-председателем в Арктическом экономическом совете. Предлагаем в рамках работы, которую ведёт этот международный орган, выработать общую политику по организации безопасного движения судов, урегулированию возможных кризисов, - заявил, в свою очередь, президент страны.

ИСТОЧНИК KP.RU