В Лабытнанги ищут продавца оборудования для пейнтбола, оказавшегося мошенником
В Лабытнанги возбудили уголовное дело по факту мошенничества. Правоохранители устанавливают личность афериста, продававшего оборудование для пейнтбола.
Он выманил у горожанина 40 тысяч рублей и исчез. Пострадавший ямалец обратился в полицию с заявлением, где рассказал, как попался на уловку афериста.
Выяснилось, что 1 октября 2019 года неизвестный человек в соцсети под предлогом продажи оборудования для пейнтбола похитил у горожанина более 40 000 рублей. Объявление о продаже оборудования для пейнтбола на сайте после этого было удалено, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.
Сотрудники полиции обращаются к жителям города с просьбой быть бдительными, тщательно проверять поступающую информацию и не перечислять денежные средства незнакомым лицам.
ИСТОЧНИК KP.RU