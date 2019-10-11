В Лабытнанги ищут продавца оборудования для пейнтбола, оказавшегося мошенником

СЕГОДНЯ 09:32 2019-10-11T09:36:19+03:00

Изменить размер текста: A A

В Лабытнанги возбудили уголовное дело по факту мошенничества. Правоохранители устанавливают личность афериста, продававшего оборудование для пейнтбола.

Он выманил у горожанина 40 тысяч рублей и исчез. Пострадавший ямалец обратился в полицию с заявлением, где рассказал, как попался на уловку афериста.

Выяснилось, что 1 октября 2019 года неизвестный человек в соцсети под предлогом продажи оборудования для пейнтбола похитил у горожанина более 40 000 рублей. Объявление о продаже оборудования для пейнтбола на сайте после этого было удалено, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Сотрудники полиции обращаются к жителям города с просьбой быть бдительными, тщательно проверять поступающую информацию и не перечислять денежные средства незнакомым лицам.

ИСТОЧНИК KP.RU