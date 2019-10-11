На трассе Надым — Салехард новый асфальт пошел волной

СЕГОДНЯ 09:02 2019-10-11T09:05:35+03:00

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Ямальцы, шокированные состоянием новой дороги, пожаловались в социальной сети «В Контакте», что опасные волны почти «научили их летать». Речь в публикации на странице сообщества «Злой и добрый надымчанин» шла о 333 км трассы «Надым — Салехард».

«На данной дороге (если её можно назвать дорогой) есть очень опасный участок. Передвигаясь на автомобиле со скоростью в 70 км/ч, меня так начало бросать со стороны в сторону, на фото видно, что я не одна такая, много следов от торможения шин», - делится впечатлениями автор поста, возмущаясь, что перед страшным участком нет предупреждающих знаков и водителям приходится экстренно тормозить, чтобы не произошло трагедии. Публикация дополнена красноречивыми снимками.

Департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО прокомментировал ситуацию, отметив, что сейчас подрядная организация совместно с ООО НПФ «Дорцентр» обследует участок трассы, чтобы выяснить причины возникновения просадок.

- После официального заключения, дорожники приступят к устранению дефектов. На дороге установлены запрещающие знаки «ограничение скорости» 60км/ч и предупреждающие знаки «неровная дорога», - уверяют в ведомстве.

Пока же дорожники просят автомобилистов быть внимательными.

ИСТОЧНИК KP.RU