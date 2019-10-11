В пуровском сквере Первопроходцам Ямала заложили капсулу времени

СЕГОДНЯ 08:35 2019-10-11T08:38:21+03:00

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В Пуровске в новом сквере Первопроходцам Ямала торжественно заложили капсулу времени. Свои пожелания и напутственные слова молодому поколению старожилы подготовили в день празднования 40-летия поселка. Открыть капсулу надлежит в 2079 году на столетний юбилей Пуровска.

Напомним, сквер стал главным подарком местным жителям в юбилейный год. Его обустроили в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». За его появление проголосовало большинство пуровчан на портале «Живём на Севере».

Новый сквер располагается вблизи железнодорожного перрона в районе памятника «Первопроходцам Ямала». Ранее неухоженная территория теперь облагорожена, здесь проложили пешеходные дорожки с лавочками для отдыха, высадили деревья, установили скульптуры и игровые комплексы для детей, организовали зоны спокойного и активного отдыха. Помимо разбивки сквера строители отреставрировали сам памятник, а также реконструировал стелу Пуровска.

- Сквер станет лицом муниципалитета, так как расположен на главной дороге при въезде в поселок и виден из проезжающих поездов, - отметил глава муниципалитета Владимир Никитин.

ИСТОЧНИК KP.RU