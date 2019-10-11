В Новом Уренгое пьяный водитель без прав спровоцировал ДТП

СЕГОДНЯ 08:22 2019-10-11T08:22:08+03:00

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В Новом Уренгое на перекрестке улиц Железнодорожная и Крайняя 10 октября столкнулись две иномарки. Как сообщает Госавтоинспекция ЯНАО, в аварии, которая произошла в 21.15, виноват водитель автомобиля TOYOTA. ОН сел пьяным за руль, будучи лишенным прав.

В результате нетрезвый автомобилист не справился с управлением и допустил наезд на HYUNDAI. Водители обоих автомобилей получили травмы различной степени тяжести.

По данным регионального ведомства, всего за прошедшие сутки на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано 17 ДТП, в результате которых травмированы 2 человека. С начала 2019 года в 3473 зарегистрированных ДТП погибли 17 человек и 418 травмированы, в их числе 54 ребёнка.

ИСТОЧНИК KP.RU