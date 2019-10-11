Новый детсад в Пурпе строят по правилам безбарьерной среды

СЕГОДНЯ 07:59 2019-10-11T08:06:51+03:00

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В Пурпе строят детский сад на 240 мест в рамках муниципально-частного партнёрства. Срок сдачи объекта – четвёртый квартал 2020 года. На объекте трудится больше пятидесяти специалистов.

Кровля будет деревянная, стропильного типа, скатная и сложная за счёт того, что само здание в плане сложное и похоже на букву "ж", соответственно, кровля будет с большим количеством коньков и вогнутых углов. Покрыта будет металлочерепицей, со всеми системами по снегозадержанию, антиобледенению и отводом воды с кровли, пояснили в администрации Пуровского района.

Планировку будущих групп уже видно – они обещают быть просторными. На первом этаже разместят пищеблок и зимний сад с большим обзорным окном. Планировщики учли все детали: учреждение строится по правилам создания безбарьерной среды.

В проекте предусмотрен пандус для маломобильных групп населения и пассажирский лифт, пороги отсутствуют.

До конца года специалисты приступят к отделке помещений. Объект сложный, но качество и своевременность выполнения работ подрядчик гарантирует.

ИСТОЧНИК KP.RU