2019-10-11T06:14:23+03:00
Общество

Проект ноябрьского школьника вошел в десятку лучших на экофоруме в Исландии

Молодежь представила работы, посвященные защите водных ресурсов Арктики
Анна Полякова
Поделиться:
Проект ноябрьского школьника вошел в десятку лучших на экофоруме в Исландии Фото: Администрация НоябрьскаПроект ноябрьского школьника вошел в десятку лучших на экофоруме в Исландии Фото: Администрация Ноябрьска
Изменить размер текста:

Проект школьника из Ноябрьска, представленный на форуме в Исландии, вошел в десятку лучших. На молодёжном экофоруме, который проходит в городе Акюрейри, выбрали 10 лучших работ.

В число победителей вошли три проектные инициативы участников ямальской делегации. Среди них и проект учащегося 12 школы Ноябрьска Макара Суркова, сообщает администрация города. Тема его работы «Значение водно-болотных угодий, внесённых в официальный список Рамсарской конвенции для сохранения орнитофауны ЯНАО».

Напоминаем, шесть ямальских старшеклассников участвуют в Молодёжном экологическом форуме, который проходит с 7 по 10 октября в Исландии. Все представленные работы соответствуют теме «Молодёжь за защиту водных ресурсов Арктики».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Новом Уренгое пьяный водитель без прав спровоцировал ДТП
Новый детсад в Пурпе строят по правилам безбарьерной среды
Погода на Ямале 11 октября: прогнозируется понижение температуры воздуха
В Новом Уренгое развратника, напугавшего девочек, лишили свободы на 5 лет
Траншея подбирается к дому: жители Салехарда пожаловались на коммунальщиков
В Ноябрьске откроют уникальную для Ямала мультиспортивную площадку
«Сотрудники банка» украли у новоуренгойцев почти 40 тысяч рублей
На Ямале строят изгороди для экспериментального содержания оленей
В Лабытнанги разыскивают укравшего 25 тысяч рублей с банковской карты
В Надымском районе выбирают место для выгула собак
В Лабытнанги состоится окружной фестиваль «Димитриевская суббота»
В Ямальском районе масштабы дорожных работ оказались беспрецедентными
«Настоящему мужику Ямала» вручат бензопилу
Каждый ямалец может стать участником разработки «Стратегии развития Арктики-2035»
В Лабытнанги не смогли с первого раза выбрать имя для нового сквера
Ямальский проект пополнил Всероссийский банк лучших практик
Надымчанин, пытаясь получить кредит, нарвался на мошенника
На Ямале завершается сезон речных перевозок
В Ноябрьске временно закроют железнодорожный переезд
В Салехарде стало больше наркоманов и алкоголиков
В Гыде закрыли вопрос с аварийным жилым фондом
Ноябрянин украл гараж, чтобы сдать на металлолом
В Салехарде пройдёт фестиваль новой городской культуры
Два ДТП с пострадавшими: ямальские водители забыли, как поворачивать налево
Мобильный оператор Tele2 подводит итоги программы стажировки для студентов российских вузов – Tele2 Praktik
Городская больница Нового Уренгоя получила новое медоборудование
В Ноябрьске открытие нового парка отметят общегородским праздником