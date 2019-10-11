СЕГОДНЯ 06:11 2019-10-11T06:14:23+03:00

Проект ноябрьского школьника вошел в десятку лучших на экофоруме в Исландии Фото: Администрация Ноябрьска

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Проект школьника из Ноябрьска, представленный на форуме в Исландии, вошел в десятку лучших. На молодёжном экофоруме, который проходит в городе Акюрейри, выбрали 10 лучших работ.

В число победителей вошли три проектные инициативы участников ямальской делегации. Среди них и проект учащегося 12 школы Ноябрьска Макара Суркова, сообщает администрация города. Тема его работы «Значение водно-болотных угодий, внесённых в официальный список Рамсарской конвенции для сохранения орнитофауны ЯНАО».

Напоминаем, шесть ямальских старшеклассников участвуют в Молодёжном экологическом форуме, который проходит с 7 по 10 октября в Исландии. Все представленные работы соответствуют теме «Молодёжь за защиту водных ресурсов Арктики».

ИСТОЧНИК KP.RU