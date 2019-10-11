Погода на Ямале 11 октября: прогнозируется понижение температуры воздуха

СЕГОДНЯ 05:24 2019-10-11T05:24:01+03:00

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В пятницу, 11 октября, по прогнозам метеорологов, в Салехарде днем +2 градуса, солнечно и без осадков. Ветер – юго-западный 5 м/с.

В Ноябрьске +3 градуса, пасмурно, во второй половине дня - дождь. Ветер – юго-восточный 8 м/с.

В Новом Уренгое +5 градусов, пасмурно, осадки не ожидаются. Южный ветер 3 м/с.

В Надыме +4 градуса, солнечно, без осадков. Ветер – юго-западный 3 м/с.

В Губкинском +4 градуса, пасмурно, во второй половине дня - дождь. Ветер – южный 4 м/с.

В Тарко-Сале +4 градуса, пасмурно, вечером - дождь. Южный ветер 4 м/с.

В Муравленко + 2 градуса, пасмурно, сильный дождь – в течение дня. Ветер северо-западный 2 м/с.

В Лабытнанги +2 градуса, солнечно, без осадков. Ветер юго-западный 5 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU