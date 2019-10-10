2019-10-10T16:01:35+03:00
Происшествия

В Новом Уренгое развратника, напугавшего девочек, лишили свободы на 5 лет

Отбывать наказание он будет в колонии общего режима
Анна Полякова
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В Новом Уренгое развратника, напугавшего девочек, отправили в колонию на 5 летВ Новом Уренгое развратника, напугавшего девочек, отправили в колонию на 5 летФото: Ольга Крыльцова
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В Новом Уренгое осудили 45-летнего мужчину за развратные действия в отношении детей. Суд признал доказательства достаточными.

Как сообщает СУ СКР по ЯНАО, вечером 13 апреля 2019 года новоуренгоец в микрорайоне Мирный на улице совершил развратные действия в отношении двух девочек. Их возраст не уточняется, однако указывается, что девочкам на момент преступления не было 14 лет.

Они убежали от развратника и сообщили о произошедшем своим родителям. Сотрудники полиции оперативно установили личность преступника, а девочки опознали в нем злодея.

В ходе предварительного следствия в ямальца заключили под стражу. Приговором суда он осужден к 5 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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