Траншея подбирается к дому: жители Салехарда пожаловались на коммунальщиков

СЕГОДНЯ 15:43 2019-10-10T15:44:33+03:00

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Встревоженные жители дома № 10 по ул. Богдана Кнунянца в Салехарде обратились в мэрию с жалобами на ведущиеся возле рядом работы.

- В траншее все время стоит вода, грунт осыпается, и края подбираются все ближе к дому. Забор уже несколько раз переносили, - рассказали они. На место выехали представители администрации города, заказчика и подрядчика.

Как пояснил начальник отдела технического надзора ГКУ «Дирекция капитального строительства и инвестиций ЯНАО» Бауржан Саркенов, на этом участке ведутся работы по прокладке сетей к новому строящему объекту.

Подрядная организация обещала завершить работы в течение 10 дней. Здесь будет произведена укладка трубы, сварные работы, укладка лотка, гидроизоляция, обратная засыпка с послойной трамбовкой. Так же будет произведена рекультивация территории: демонтированы дорожные, подъездные плиты, убран строительный мусор и временные ограждения.

Кроме того, решено провести повторное выездное совещание тем же составом 20 октября, чтобы оценить результаты работ.

- Подрядная организация должна к этому времени не только завершить работы, но и восстановить придомовую территорию. Ведь жалобы жителей касались не только этого участка, но и поврежденных деревьев и насаждений возле их дома, - подвел итог встречи первый заместитель главы администрации города Олег Куруч.

ИСТОЧНИК KP.RU