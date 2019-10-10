В Ноябрьске откроют уникальную для Ямала мультиспортивную площадку

СЕГОДНЯ 15:16 2019-10-10T15:23:03+03:00

В первый день ее работы специалисты проведут открытый мастер–класс

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В Ноябрьске откроют спортивную площадку, аналогов которой нет на Ямале. «Сильный двор Ноябрьск» станет настоящим подарком для всех любителей кроссфита, воркаута и силовых тренировок на свежем воздухе. Она начнет работать на городском стадионе 12 октября. Мощная мультиспортивная и круглогодичная площадка будет доступна всем желающим.

Она оснащена многофункциональными рамами с навесным оборудованием и поделена на зоны. Здесь размещено более 30 видов спортивного оборудования: столы для армрестлинга, стойки и платформы для прыжков, скамейки для пресса, брусья различных видов с разной степенью нагрузки, канаты, соревновательные комплексы: «Street workout» и «Кроссфит» и подарок для настоящих фанатов силового фитнесса - «Качалка».

В первый день ее работы специалисты проведут открытый мастер–класс Фото: Администрация Ноябрьска

Площадка будет постоянно модернизироваться. Позже здесь появится двойная полоса препятствий, которая позволит в дальнейшем проводить полноценные соревнования.

В субботу специалисты проведут открытый мастер–класс, после которого каждый, кто придет на стадион, сможет позаниматься самостоятельно.

В последнее время все больше ноябрян выбирают здоровую активную жизнь. Напомним, что развитие массового спорта предусмотрено и нацпроектом «Спорт – норма жизни».

ИСТОЧНИК KP.RU