СЕГОДНЯ 14:58 2019-10-10T15:04:47+03:00

«Сотрудники банка» украли у новоуренгойцев почти 40 тысяч рублей Фото: Ольга Крыльцова

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Полиция Нового Уренгоя разыскивает причастных к краже денег у горожан. Возбуждены уголовные дела о мошенничестве.

9 октября к правоохранителям обратился местный житель, у которого неизвестные обманом похитили 26 500 рублей. Он рассказал, что ему позвонил незнакомец и представился сотрудником службы безопасности банка. Под предлогом предоставления услуг по увеличению срока беспроцентного пользования кредитной картой позвонивший узнал персональные данные счета. В результате с банковской карты новоуренгойца были списаны деньги.

В этот же день с заявлением о мошенничестве в полицию пришла женщина. Она пояснила, что ей позвонил «сотрудник банка». В этот раз разговор пошел о защите банковского счета. В итоге аферист завладел персональными данными счета и украл 13 200 рублей.

За такое преступление наказанием может стать лишение свободы от двух до пяти лет, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Полиция просит при поступлении сомнительных звонков не продолжать разговор, а позвонить на телефон «горячей линии» банка и уточнить интересующие вопросы.

ИСТОЧНИК KP.RU