На Ямале строят изгороди для экспериментального содержания оленей

СЕГОДНЯ 14:51 2019-10-10T14:54:42+03:00

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На Ямале два оленеводческих хозяйства получили по 15 миллионов рублей. Гранты из окружного бюджета вручили в рамках реализации «пилотных» проектов по развитию изгородного оленеводства.

Грантовая поддержка на развитие агропромышленного комплекса в этом году предоставлялась впервые, и одним из приоритетных направлений стало изучение альтернативных способов содержания северных оленей.

На юге Надымского района изгородь строит фермерское хозяйство Владимира Слепушкина. Первые 15 км из 40 уже готовы. Олени из Ямальского района начнут «обживать» новый дом в марте следующего года.

После убойной кампании оленеводческие хозяйства Ямальского района по традиции перегоняют оленей зимовать на «Хэнскую» сторону Надымского района. Весной стада каслают обратно. Поголовье из 300 оленей, которых планируется перевести на изгородное содержание, направят на юг – экспериментпокажет, насколько успешно тундровый олень сможет привыкнуть к условиям тайги. В тундре, на открытой местности олени будут находиться только во время отела

Второй «пилотный» проект – на юге Тазовского района – реализует община «Сядэй-Яхинская». На место завезены стройматериалы, монтируются бытовые помещения. Определены поставщик сетки для изгороди и подрядчик по выполнению работ.

Кормовые ресурсы оленьих пастбищ сегодня ограничены, а проекты по изгородному содержанию животных помогут изучить возможности адаптации северных оленей к условиям изгороди, к искусственной подкормке, пояснили в департаменте АПК ЯНАО.

- Быстрых результатов мы не ждем, но в случае успеха этот опыт вполне сможет получить распространение на других территориях округа, - отметил заместитель руководителя профильного департамента Вячеслав Жедулев.

ИСТОЧНИК KP.RU