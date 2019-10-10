В Лабытнанги разыскивают укравшего 25 тысяч рублей с банковской карты
В Лабытнанги возбудили уголовное дело о краже денег с банковской карты. Сумма ущерба составила более 25 000 рублей. Жертвой оказалась 35-летняя местная жительница, которая в полиции рассказала, как это произошло.
24 сентября в социальных сетях она разместила объявление о продаже зимних сапог и указала свой контактный телефон. В этот же день на телефон женщине пришло сообщение, что ей поступили денежные средства за покупку сапог.
Решив проверить поступление денежных средств, женщина в своем телефоне зашла в приложение «Сбербанк онлайн» и увидела, что денег на счету не прибавилось.
Через некоторое время она снова попыталась проверить счет, но в телефоне полностью нарушилась программа. Позвонив на номер горячей линии «Сбербанка», она узнала, что между ее картами был совершен перевод, и в данный момент одна из карт заблокирована.
Полицейские проводится устанавливают личность причастного к краже расследование продолжается, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.
ИСТОЧНИК KP.RU