В Лабытнанги разыскивают укравшего 25 тысяч рублей с банковской карты

СЕГОДНЯ 14:21 2019-10-10T14:27:12+03:00

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В Лабытнанги возбудили уголовное дело о краже денег с банковской карты. Сумма ущерба составила более 25 000 рублей. Жертвой оказалась 35-летняя местная жительница, которая в полиции рассказала, как это произошло.

24 сентября в социальных сетях она разместила объявление о продаже зимних сапог и указала свой контактный телефон. В этот же день на телефон женщине пришло сообщение, что ей поступили денежные средства за покупку сапог.

Решив проверить поступление денежных средств, женщина в своем телефоне зашла в приложение «Сбербанк онлайн» и увидела, что денег на счету не прибавилось.

Через некоторое время она снова попыталась проверить счет, но в телефоне полностью нарушилась программа. Позвонив на номер горячей линии «Сбербанка», она узнала, что между ее картами был совершен перевод, и в данный момент одна из карт заблокирована.

Полицейские проводится устанавливают личность причастного к краже расследование продолжается, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

ИСТОЧНИК KP.RU