В Надымском районе выбирают место для выгула собак

СЕГОДНЯ 13:59 2019-10-10T14:05:33+03:00

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Жители поселка Ягельный Надымского района голосованием выбирают место обустройства площадки для выгула собак.

Новый опрос стартовал на информационном ресурсе «Живем на Севере». На этот раз на платформе «Решай!» жителям Ягельного предлагают выбрать место для выгула собак.

- Варианта три: за 28 домом, напротив 29 дома или возле общежития «Берлин», - пояснили в администрации Надымского района.

К слову, поселок Ягельный расположен в 122 км от Надыма. В районном центре уже построены четыре такие площадки, и жители в полной мере оценили их удобство. Теперь выгуливать своих питомцев в специальном месте смогут и жители поселка.

ИСТОЧНИК KP.RU