В Лабытнанги состоится окружной фестиваль «Димитриевская суббота»

СЕГОДНЯ 13:35 2019-10-10T13:39:22+03:00

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В Лабытнанги 2 ноября пройдёт окружной молодёжный патриотический тур-фестиваль «Димитриевская суббота». Традиционное мероприятие состоится в день особого поминовения воинов, погибших при защите Отечества во все времена.

Участниками тур-фестиваля станут военно-исторические и военно-патриотические клубы и организации, молодёжные и ветеранские общественные организации.

Во время тур-фестиваля пройдут литургия, панихида по усопшим воинам Отечества, молодёжная общественно-патриотическая акция «Свеча», митинг с возложением цветов к памятным местам, поминальная лития (поминальный обед).

Кроме того, в рамках мероприятия состоится встреча молодёжи с Героями Российской Федерации в формате историко-образовательного патриотического квеста «Россия – страна Героев». Также запланирован торжественный концерт с участием победителей окружных, межрегиональных, всероссийских конкурсов и фестивалей патриотической песни.

Первый фестиваль состоялся в Ноябрьске 21 октября 2007 года. Теперь фестиваль проходит каждый год в новом городе. За время его существования у мероприятия появились свои традиции. Символом тур-фестиваля «Димитриевская суббота» стал Георгий Победоносец – защитник русского воинства, сообщает департамент молодежной политики и туризма ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU