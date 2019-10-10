В Ямальском районе масштабы дорожных работ оказались беспрецедентными

СЕГОДНЯ 13:19 2019-10-10T13:19:35+03:00

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В Ямальском районе такого объема ремонта дорог не видели. После схода снега в райцентре тут же приступили к осмотру проезжей части, определили проблемные зоны и наметили планы работы. Почти на каждой улице села Яр-Сале дорожники производили подъемы железобетонных плит, чтобы отсыпать песком участки, которые всякий раз размывает дождями, рассказали в районной администрации.

В селе остро стоит проблема с водоотведением, местные власти о ней знают и стараются ее решать. На улице Брусничная, где после ливня в июне были самые сильные разрушения, строители отремонтировали дорогу, провели новый тротуар и смонтировали внушительную систему ливневой канализации.

На улице Советской после дождей раньше появлялось «озеро», теперь здесь - ливнёвка, а высота дороги увеличилась. Сейчас работа кипит на новой Молодёжной улице. На данный момент дорога закрыта, ввод в эксплуатацию планируется в конце следующего года.

Ещё больше изменений происходит в Сюнай-Сале, там этим летом началось строительство абсолютно новой улично-дорожной сети по улице Рыбацкой, которая уже защищена ливневой канализацией. Проектом предусмотрено около полутора километра дороги в бетонном исполнении, укрепление обочин, пешеходные дорожки и озеленение прилегающей территории.

На первом этапе около шестисот метров дороги уже покрывают железобетонные плиты. В следующем году работы будут продолжены, дорогу обещают сдать к ноябрю 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU