«Настоящему мужику Ямала» вручат бензопилу
В Тарко-Сале Пуровского района впервые пройдет открытое соревнование «Настоящий мужик Ямала». Претенденты на победу будут пилить и рубить бревна на скорость, сообщили в департаменте молодежной политики и туризма ЯНАО.
Участниками соревнований могут стать мужчины в возрасте от 18 лет, проживающие на территории Уральского федерального округа.
- Соревнования, которые стартуют 3 ноября, будут проходить как в личном, так и в командном зачёте. Основная цель открытых соревнований заключается в популяризации здорового образа жизни и организации активного отдыха молодежи, - пояснили в региональном ведомстве.
В личном зачете участнику необходимо за наименьшее количество времени разрубить топором бревно, установленное вертикально.
В командном зачёте участвует 2 человека. Сперва команде необходимо распилить бревно двуручной пилой, а затем расколоть эти 2 части напополам. Победители будут определяться по наименьшему времени, затраченному на распилку или рубку дров.
Главный приз соревнований - бензопила. Участники из делегаций также будут награждены сувенирной продукцией на память о Ямале.
Соревнование проводится за счет грантовых средств конкурса проектов форума Уральского федерального округа «УТРО - 2019».
ИСТОЧНИК KP.RU