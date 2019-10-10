«Настоящему мужику Ямала» вручат бензопилу

СЕГОДНЯ 12:50 2019-10-10T12:51:32+03:00

Претенденты на победу будут пилить и рубить бревна на скорость

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В Тарко-Сале Пуровского района впервые пройдет открытое соревнование «Настоящий мужик Ямала». Претенденты на победу будут пилить и рубить бревна на скорость, сообщили в департаменте молодежной политики и туризма ЯНАО.

Участниками соревнований могут стать мужчины в возрасте от 18 лет, проживающие на территории Уральского федерального округа.

- Соревнования, которые стартуют 3 ноября, будут проходить как в личном, так и в командном зачёте. Основная цель открытых соревнований заключается в популяризации здорового образа жизни и организации активного отдыха молодежи, - пояснили в региональном ведомстве.

В личном зачете участнику необходимо за наименьшее количество времени разрубить топором бревно, установленное вертикально.

В командном зачёте участвует 2 человека. Сперва команде необходимо распилить бревно двуручной пилой, а затем расколоть эти 2 части напополам. Победители будут определяться по наименьшему времени, затраченному на распилку или рубку дров.

Главный приз соревнований - бензопила. Участники из делегаций также будут награждены сувенирной продукцией на память о Ямале.

Соревнование проводится за счет грантовых средств конкурса проектов форума Уральского федерального округа «УТРО - 2019».

ИСТОЧНИК KP.RU