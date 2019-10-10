2019-10-10T12:37:52+03:00
Общество

Каждый ямалец может стать участником разработки «Стратегии развития Арктики-2035»

Активные северяне могут высказывать идеи на платформе arctic2035.ru
Анна Полякова
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Каждый ямалец может стать участником разработки «Стратегии развития Арктики-2035» Фото: yanao.ruКаждый ямалец может стать участником разработки «Стратегии развития Арктики-2035» Фото: yanao.ru
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Активные ямальцы, предприниматели, представители профессиональных сообществ могут стать участниками дискуссии о развитии Арктики. Каждый ямалец может высказать своё мнение или предложить идею для включения в стратегию развития Арктической зоны РФ и обеспечения национальной безопасности до 2035 года.

С помощью онлайн-платформы arctic2035.ru также можно узнать о том, как будет развиваться российский арктический Север в ближайшие десятилетия, сообщили в правительстве ЯНАО.

Участие граждан в разработке стратегии обсудили 9 октября в правительстве Ямала. Заместитель губернатора ЯНАО Александр Калинин, рассказывая о подходах к стратегическому планированию в Арктической зоне РФ, подчеркнул, что развитие Ямала как минерально-сырьевого центра необходимо обеспечить широкой технической и социальной инфраструктурой.

- Своевременная реализация комплекса поддерживающих мер позволяет дополнительно добыть 5 триллионов кубометров газа до 2050 года, но для этого необходимо внедрение инноваций по всем направлениям, – сказал заместитель губернатора.

Он отметил, что понимание алгоритма действий есть, и при поддержке федерального центра есть все возможности выйти на новый качественный уровень в промышленном и социальном развитии Ямала и Арктики в целом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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