2019-10-10T12:18:43+03:00
Общество

В Лабытнанги не смогли с первого раза выбрать имя для нового сквера

Опрос на портале «Живём на Севере» решено продлить
Анна Полякова
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В Лабытнанги не смогли с первого раза выбрать имя для нового сквера Фото: lbt.yanao.ruВ Лабытнанги не смогли с первого раза выбрать имя для нового сквера Фото: lbt.yanao.ru
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Жителей Лабытнанги призывают принять участие в выборе названия сквера у железнодорожного вокзала. Второй этап голосования стартовал на платформе «Решай!» информационного ресурса «Живём на Севере».

После реконструкции сквер, расположенный напротив железнодорожного вокзала, органично вписался в городское пространство. Ранее на платформе «Предлагай!» состоялось голосование за 17 предложенных пользователями ресурса идей. Высказались больше 8 тысяч горожан.

Однако, как отметили в администрации города, на этот раз лабытнангцы весьма скептически отнеслись к предложениям земляков. Большинство названий оказались неподходящими. На 5908 дизлайков приходится всего лишь 2829 лайков.

Чтобы дать скверу то имя, которое придётся по душе реальному большинству пользователей, принято решение вынести пять набравших наибольшее число голосов названий на голосование на платформе «Решай!».

Теперь в списке Северное сияние, Рябиновые бусы, Северный, Железнодорожный или Привокзальный. Новый опрос продлится по 28 октября включительно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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