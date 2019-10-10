2019-10-10T12:00:48+03:00
Общество

Ямальский проект пополнил Всероссийский банк лучших практик

Опыт ЯНАО станет доступен всем регионам России
Анна Полякова
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Ямальский проект пополнил Всероссийский банк лучших практик Фото: yanao.ruЯмальский проект пополнил Всероссийский банк лучших практик Фото: yanao.ru
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Ямальский проект «Выбор – жизнь» стал победителем в секции «Здоровье и образ жизни» на стратегической сессии «Точка кипения Тюмень». Свои практики социальной направленности представили субъекты Уральского федерального округа, сообщает правительство ЯНАО.

Проект, нацеленный на профилактику онкологических заболеваний и психологическую поддержку людей, столкнувшихся с раком, презентовала комиссии заместитель главврача Ямальского центра медицинской профилактики Наталья Половодова.

Идея была успешно реализована во всех муниципалитетах региона. В рамках «Европейской недели профилактики и ранней диагностики рака головы и шеи» медики провели бесплатные осмотры пациентов. У 112 из 627 обследованных выявлено подозрение на заболевание.

Важной частью проекта стала фотосессия «Красота сильнее рака». В ней приняли участие 29 северян, которые справились с онкологическим заболеванием. Они поддержали своей историей тех, кому нужна помощь. В ходе реализации проекта также были организованы семинары, онлайн-обучение врачей различных специальностей по раннему выявлению онкопатологии.

Эксперты высоко оценили проведенную работу и рекомендовали включить проект в открытый банк данных лучших практик России. Теперь опыт Ямала станет доступен всем регионам России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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