2019-10-10T11:48:07+03:00
Происшествия

Надымчанин, пытаясь получить кредит, нарвался на мошенника

Ямалец перевел аферисту 9 тысяч рублей
Анна Полякова
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Надымчанин, пытаясь получить кредит, нарвался на мошенникаНадымчанин, пытаясь получить кредит, нарвался на мошенникаФото: Ольга Крыльцова
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Житель Надыма попался на уловку мошенника, когда пытался получить кредит, оформив заявку в интернет. 26 сентября ему позвонил неизвестный, назвавший себя сотрудником банка и сообщил, что для него одобрен займ на сумму 550 тысяч рублей на выгодных условиях.

При этом лжесотрудник уточнил, что для получения заявленной суммы по кредиту необходимо оплатить 9 тысяч рублей, что ямалец и сделал, переведя деньги на указанный неизвестным транзитный номер.

После этого мужчина ждал от кредиторов обещанный пакет документов для предоставления в банк и получения денежных средств. Спустя некоторое время ему вновь позвонили якобы из банка и предложили оплатить доставку курьером документов в размере 30 тысяч рублей.

Только тогда 39-летний местный житель понял, что имеет дело с мошенниками, и обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Полицейские просят не спешить переводить личные денежные средства на счета неизвестных лиц, за консультацией по кредитованию нужно обращаться к специалистам банка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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