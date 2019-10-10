2019-10-10T10:34:15+03:00
Общество

На Ямале завершается сезон речных перевозок

Возобновляются вертолётные рейсы
Анна Полякова
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На Ямале завершается сезон речных перевозок Фото: Департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАОНа Ямале завершается сезон речных перевозок Фото: Департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО
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На Ямале теплоходы завершают свое движение по рекам Ямала. Финальный рейс в этом сезоне запланирован на 12 октября по маршруту «Мужи – Салехард – Березово». Теплоход доставит своих пассажиров до мест назначения, после чего отправятся на зимнюю стоянку.

Напомним, перевозка пассажиров на межмуниципальных речных маршрутах ежегодно субсидируются из бюджета автономного округа. Маршруты, не входящие в список дотационных, такие как «Салехард – Приобье», перевозчики планируют завершить 18 октября.

В этот день из Салехарда в Приобье должен уйти последний паром. Самый протяженный период навигации на Ямале приходится на паромную переправу Салехард – Лабытнанги. По предварительным данным Росгидромета плавучий лёд на реке Обь в районе Салехарда ожидают 26 октября.

11 октября возобновляются вертолётные перевозки пассажиров по межмуниципальным маршрутам. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО. Все вертолетные площадки округа уже готовы к приёму пассажиров. Первый вертолетный маршрут «Салехард – Питляр – Мужи – Горки и обратно» начнет действовать с 11 октября. Далее рейсы будут перевозить пассажиров два раза в неделю по средам и пятницам.

12 октября стартует рейс «Салехард – Салемал – Панаевск – Яр-Сале и обратно», который в дальнейшем будут выполняться по вторникам и воскресеньям.

С 13 октября по воскресеньям вертолёты будут курсировать из Салехарда в села Шурышкарского района: ШурышкарыВосяховы – Мужи и обратно, а также Мужи – Горки – Азовы и обратно.

Из Салехарда в Мужи, Овгорт и обратно летать будут с 14 октября по подельникам и четвергам.

С 15 октября, и далее каждый вторник, вертолёты будут совершать рейсы в Мужи, Лопхари и обратно. С этого же дня два раза в месяц будут выполняться вертолётные перевозки по маршруту «Салехард – Мужи – Горки-Казым Мыс и обратно».

ИСТОЧНИК KP.RU

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