В Ноябрьске временно закроют железнодорожный переезд

СЕГОДНЯ 10:09 2019-10-10T10:37:48+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ноябрьске будет закрыт железнодорожный переезд по дороге от КС-1 в сторону озера Светлое. Сообщение об этом появилось на официальной страничке администрация города в социальной сети «В Контакте». Работа переезда временно приостановится в субботу, 12 октября. С 9:00 до 16:00 он будут перекрыт.

Как сообщили в мэрии, в назначенное время Нефтехимическая транспортная компания займется техническими работами.

- Закрытие связано с обеспечением безопасности на Ж/Д переезде, пути необщего пользования ООО "НХТК" станции Наливная, расположенного на дороге №11, - уточнили в администрации Ноябрьска.

ИСТОЧНИК KP.RU