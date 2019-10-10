2019-10-10T10:37:48+03:00
Общество

В Ноябрьске временно закроют железнодорожный переезд

Работа будет приостановлена 12 октября
Анна Полякова
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В Ноябрьске временно закроют железнодорожный переезд Фото: Администрация НоябрьскаВ Ноябрьске временно закроют железнодорожный переезд Фото: Администрация Ноябрьска
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В Ноябрьске будет закрыт железнодорожный переезд по дороге от КС-1 в сторону озера Светлое. Сообщение об этом появилось на официальной страничке администрация города в социальной сети «В Контакте». Работа переезда временно приостановится в субботу, 12 октября. С 9:00 до 16:00 он будут перекрыт.

Как сообщили в мэрии, в назначенное время Нефтехимическая транспортная компания займется техническими работами.

- Закрытие связано с обеспечением безопасности на Ж/Д переезде, пути необщего пользования ООО "НХТК" станции Наливная, расположенного на дороге №11, - уточнили в администрации Ноябрьска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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