В Салехарде стало больше наркоманов и алкоголиков

СЕГОДНЯ 09:53 2019-10-10T10:21:38+03:00

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В Салехарде подвели итоги антинаркотический марафона, который ежегодно проводит городская профильная комиссия. Состояние наркоситуации и уровень алкоголизации населения города не радует, констатировали специалисты.

Замечен рост употребляющих наркотики без признаков зависимости от 3 человек в 2017 году до 6 человек в этом году. Больше стало и тех, которые имеют подтвержденный диагноз зависимости от наркотических средств – от 0 до 12 человек за последние два года.

- Существует проблема алкоголизации населения. И эта алкоголизация скрытая, когда употребляет алкоголь в достаточно больших количествах статистически здоровая часть населения. Употребляет его часто и много, пока не разовьется «белая горячка», - отметил Александр Двинских, заведующий поликлиникой ГБУЗ «ЯНОПНД».

По данным ОНК ОМВД России по г. Салехарду из незаконного оборота изъято 1,812 кг наркотиков, преобладающая масса – синтетические наркотики. Отмечен рост подростковой преступности. На профилактическом учете в КДН состоит двое несовершеннолетних: 1 за употребление одурманивающих веществ и 1 за употребление наркотических средств.

Напомним, антинаркотический марафон проходит каждый год с сентября по октябрь. За это время специалисты, входящие в состав комиссии, проводят профилактические рейды, акции, лектории, вовлечение подростков в досуговую деятельность, сообщили в администрации ямальской столицы.

ИСТОЧНИК KP.RU