В Гыде закрыли вопрос с аварийным жилым фондом

СЕГОДНЯ 09:39 2019-10-10T09:40:32+03:00

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В селе Гыда Тазовского района ЯНАО отпраздновали вручение ключей в двух новых многоквартирных домах. На строительство ушло чуть больше года - первые сваи для этих домов были забиты в мае 2018 года. Новый 42-квартирный дом предназначен для переселения из ветхого и аварийного жилья, второй 57-квартирный – для участников Народной программы округа и для работников бюджетной сферы. Это специальный жилой фонд для особо нуждающихся семей из числа коренных жителей - пенсионеров, ветеранов и инвалидов, которые ранее вели кочевой образ жизни.

Красную ленту перерезал глава района Василий Паршаков. Участниками церемонии стали не только местные жители, но и представители коренных малочисленных народов Севера, которые кочуют по Гыданской тундре. Это первый дом в Тазовском районе, где большая часть квартир будет распределяться по Народной программе.

Получение жилья по народной программе не отменяет возможности участия в других жилищных программах, в том числе и по переселению из крайних районов Севера. Но ждать субсидии в современной благоустроенной квартире намного приятнее.

Напомним, ключи от первых квартир по Народной программе вручались в прошлом году в Яр-Сале. В следующем году многоквартирные дома для Народной программы будут построены и в других районах ЯНАО.

По словам главы села Олега Шабалина, вводом в эксплуатацию новых домов поселение полностью исполняет поручение Президента России о расселении семей, проживающих в аварийных домах, признанных таковыми до 1 января 2017 года. Стоит отметить, что новые квартиры передаются не только с чистовой отделкой, но и с приятным техническим бонусом: в кухне есть электрическая плита, в ванной – бойлер для нагрева воды, сообщает правительство ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU