Ноябрянин украл гараж, чтобы сдать на металлолом

СЕГОДНЯ 08:57 2019-10-10T09:12:05+03:00

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В Ноябрьске возбудили уголовное дело о краже гаража. О происшествии в полицию сообщил местный житель. Он рассказал, что кто-то похитил его металлический гараж вместе с находящимся в нем имуществом. Ущерб составил 150 000 рублей.

Подозреваемым оказался ранее судимый 40-летний житель Ноябрьска. В отделе полиции он дал признательные показания и написал явку с повинной. Он рассказал, что попросил своего знакомого, не осведомленного о преступном замысле, перевезти металлический гараж с помощью крупногабаритной техники. После этого злоумышленник пытался сдать добычу в пункт приема металлолома.

Похищенное изъято и возвращено владельцу, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу. Похитителю грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет. Пока с него взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении.

ИСТОЧНИК KP.RU