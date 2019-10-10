СЕГОДНЯ 08:48 2019-10-10T08:53:13+03:00

В Салехарде пройдёт фестиваль новой городской культуры Фото: Департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО

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В Салехардском в речном порту 31 октября стартует фестиваль новой городской культуры. Мероприятие под названием Аrctic Urban Fest предполагает привлечение внимания общества, бизнес-аудитории, власти к проблемам и перспективам развития городских территорий Ямала. Урбанистический фестиваль продемонстрирует, как заложить основы будущего туристического события федерального масштаба, создавая яркие художественные проекты и изучая культурное наследие и мифологию региона.

Ведущие российские архитекторы, кураторы и художники расскажут о мировых трендах в процессе преобразования городских территорий средствами культуры.

Организаторы уверены, что публичные лекции и семинары Arctic Urban Fest – это первый шаг к созданию мощной платформы для ежегодного творческого эксперимента и профессионального диалога власти, бизнеса и активных горожан, неравнодушных к судьбе региона.

В рамках фестиваля состоится презентация арт-объекта Ольги Лесниковой «Звездные сиги идут на Север». Также на фестивале будет объявлен победитель конкурса «Туристический бренд Ямало-Ненецкого автономного округа». Автор, чья идея стала лучшей, получит 150 тысяч рублей.

Организатор мероприятия – департамент молодёжной политики и туризма Ямало-Ненецкого автономного округа. Фестиваль проходит при поддержке Правительства ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU