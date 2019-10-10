Два ДТП с пострадавшими: ямальские водители забыли, как поворачивать налево

СЕГОДНЯ 08:21 2019-10-10T08:26:32+03:00

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За прошедшие сутки, 9 октября, на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано 15 ДТП, в двух из них пострадали люди. Как сообщает Госавтоинспекция ЯНАО, в Салехарде на ул. Республики авария произошла в 22.41. Водитель автомобиля OPEL при повороте налево не уступил дорогу и допустил столкновение с DAEWOO. В результате ДТП травмы различной степени тяжести получил водитель второй машины.

Фото: Госавтоинспекция Ямала

Аналогичная авария случилась в 09.00 на подъезде к Промзоне в Ноябрьске. Водитель NISSAN NP 300, поворачивая налево, не уступил дорогу автомобилю NISSAN MAXIMA. В этом происшествии также больше досталось второй машине. Травмы получил пассажир.

По данным регионального ведомства, всего с начала 2019 года на ямальских дорогах в 3457 зарегистрированных ДТП, погибли 17 человек и 416 травмированы, в их числе 54 ребёнка.

ИСТОЧНИК KP.RU