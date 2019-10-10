Городская больница Нового Уренгоя получила новое медоборудование

СЕГОДНЯ 07:54 2019-10-10T08:09:53+03:00

Три врача пройдут обучение для работы с техникой

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Новоуренгойская центральная городская больница обрела новые возможности вместе с появлением современного ультразвукового оборудования. Один из поступивших аппаратов - система экспертного класса «Philips EPIQ 5». Его будут использовать для исследований акушерских и гинекологических, сердечно-сосудистой и костно-мышечной систем, эхокардиография плода. Аппарат позволяет обследовать и детей.

Ультразвуковая диагностическая система «Philips Affiniti-50c» обеспечивает качественную визуализацию и позволяет получать достоверные результаты с минимальной затратой времени.

Наличие этой аппаратуры позволит внедрить в больнице новый метод исследования – чреспищеводную эхокардиографию. Это разновидность УЗИ-диагностики, которая дает возможность хорошо рассмотреть задние отделы сердца, сложные для визуализации при проведении обычной трансторакальной эхокардиографии.

В ближайшее время три врача отделения ультразвуковой диагностики пройдут обучение по этому направлению. Новая техника получена больницей в рамках региональных проектов «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» и «Развитие детского здравоохранения РП «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры медицинской помощи детям», сообщает правительство ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU