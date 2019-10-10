2019-10-10T05:26:22+03:00
Общество

Погода на Ямале 10 октября: незначительно потеплеет

Температура воздуха +5 ... +8 градусов
Анна Полякова
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Погода на Ямале 10 октября: незначительно потеплеет Фото: правительство ЯНАОПогода на Ямале 10 октября: незначительно потеплеет Фото: правительство ЯНАО
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В четверг, 10 октября, по прогнозам метеорологов, в Салехарде днем +7 градусов, пасмурно, весь день будет идти дождь. Ветер – юго-восточный 5 м/с.

В Ноябрьске +8 градусов, пасмурно, но без осадков. Ветер – юго-восточный 8 м/с.

В Новом Уренгое +5 градуса, пасмурно, осадки не ожидаются. Юго-восточный ветер 11 м/с.

В Надыме +8 градусов, пасмурно, небольшой дождь в середине дня. Ветер – юго-восточный 8 м/с.

В Губкинском +6 градусов, пасмурно, без осадков. Ветер – юго-восточный 9 м/с.

В Тарко-Сале +5 градусов, пасмурно, кратковременный дождь вечером. Юго-восточный ветер 8 м/с.

В Муравленко + 8 градусов, пасмурно, без дождей. Ветер южный 7 м/с.

В Лабытнанги +6 градусов, пасмурно, дождь. Ветер восточный 4 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU

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