2019-10-09T16:49:51+03:00
Общество

В Губкинском на месте пустыря появился новый сквер

Его открыли в 13 микрорайоне
Анна Полякова
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В 13 микрорайоне Губкинского появился новый сквер Фото: gubadm.ruВ 13 микрорайоне Губкинского появился новый сквер Фото: gubadm.ru
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В 13-м микрорайоне Губкинского на месте бывшего пустыря появился первый сквер. Три месяца понадобилось для его строительства. Теперь здесь горки, яркие арт-объекты, спортивные комплексы. Визитная карточка нового сквера – это зелёное яблоко с яркой бабочкой. На её фоне и возле другого арт-объекта - Я-Губкинский – сфотографировались уже многие горожане. Раньше в этом микрорайоне не было даже детской площадки, теперь - свой сквер.

- Каждый день ходим с утра и перед сном, гуляем, знакомимся, качаемся, играем, - рассказывают местные жители.

Как сообщили в администрации города, преобразования коснулись и 14-го микрорайона. Там сквер «Сказочный» вырос вдвое. Теперь «полцарства» занимают площадки для активного досуга. Здесь и скейтпарк, и тренажёрный зал под открытым небом. Появилось и больше персонажей. Ну а главное для детей – новый игровой комплекс с качелями и горкой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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