2019-10-09T15:47:34+03:00
Общество

В Ноябрьске детсад «Синеглазка» закрыли из-за кишечной инфекции

Специалисты предполагают, что инфекцию привез ребенок из отпуска с родителями
Анна Полякова
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В Ноябрьске детсад «Синеглазка» закрыли из-за кишечной инфекции Фото: Администрация НоябрьскаВ Ноябрьске детсад «Синеглазка» закрыли из-за кишечной инфекции Фото: Администрация Ноябрьска
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В Ноябрьске детский сад «Синеглазка» закрыли на карантин. Дошкольное учреждение до 11 октября включительно не будет принимать воспитанников. Причина приостановки образовательного процесса - выявление кишечной инфекции у семи детей, сообщили в департаменте образования города Ноябрьска.

Сейчас уже есть первые результаты выездной проверки Роспотребнадзора, к продуктам у надзорного органа претензий нет. Как считают специалисты, возможно, инфекция имеет привозной характер. Один из первых заболевших детей недавно вернулся с родителями из отпуска, пояснили в администрации Ноябрьска.

Между тем, при подобных вспышках кишечной инфекции есть жесткие рекомендации служб профилактики. В связи с этом все воспитанники уходят на домашний карантин. Их пребывание в группах других садов не допустимо, поскольку всех их считают «контактные».

ИСТОЧНИК KP.RU

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