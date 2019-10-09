СЕГОДНЯ 15:14 2019-10-09T15:19:24+03:00

На Ямале в этом году выявили три случая клещевого боррелиоза Фото: Ольга Крыльцова

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На Ямал в период с января по август этого года зарегистрировали три случая клещевого боррелиоза. Об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора ЯНАО по итогам сезона. Мониторинг за вирусом клещевого энцефалита и другими инфекциями, которые могут распространять клещи ввели еженедельно с 14 марта 2019 года.

В результате выяснилось, что данный показатель остался неизменным по отношению к уровню заболеваемости за восемь месяцев 2018 года, сообщает региональное ведомство.

Переносчиков недуга среди присосавшихся насекомых выявляют во время специальных исследований, которые проводят в лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЯНАО».

Так, в период с января по август из восьми клещей одно насекомое являлось возбудителем иксодового клещевого боррелиоза. В связи с этим всем пациентам ввели иммуноглобулин для предупреждения возникновения заболевания.

Для профилактики клещевого энцефалита применяют вакцинацию. За восемь месяцем 2019 года прививки поставили более 4,6 тыс. ямальцев.

ИСТОЧНИК KP.RU