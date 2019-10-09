СЕГОДНЯ 14:58 2019-10-09T15:00:06+03:00

Тазовские предприниматели на развитие дела получат больше 4 миллионов рублей Фото: pixabay.com

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Тазовские предприниматели представили свои бизнес-идеи на конкурс грантов. Победители получат более 4 млн рублей. Финансовая помощь начинающим бизнесменам предусмотрена в рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы Тазовского района «Экономическое развитие на 2015-2021 годы».

На рассмотрение комиссии поступило 14 заявок. Среди предлагаемых к реализации проектов – производство металлоизделий, пошив одежды, оказание фотоуслуг, изготовление государственных знаков для транспортных средств.

Члены комиссии оценили каждый бизнес-проект. Критериями стали доля собственных средств, количество создаваемых рабочих мест, актуальность, наличие помещения или земельного участка, сообщили в администрации Тазовского района.

По итогам рассмотрения заявок, комиссия примет решение о признании победителей конкурса на получение гранта. Информация о грантополучателях будет опубликована на официальном сайте районной администрации района.

ИСТОЧНИК KP.RU