2019-10-09T14:55:21+03:00
Происшествия

Надымчанин обознался в соцсети на 10 тысяч рублей

Мужчина верил, что помогает деньгами своей знакомой
Анна Полякова
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Надымчанин обознался в соцсети на 10 тысяч рублейНадымчанин обознался в соцсети на 10 тысяч рублейФото: Ольга Крыльцова
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Надымчанин попался на уловку аферистов, предполагая, что помогает своей знакомой. Отзывчивый 27–летний ямалец в социальной сети увидел опубликованную запись приятельницы. Девушка просила оказать материальную помощь в размере 10 тысяч для оплаты дорогостоящей операции ее матери, пострадавшей в ДТП.

Мужчина, посочувствовав знакомой, тут же решил перечислить ей деньги. Воспользовавшись мобильным приложением, он перевел сумму на указанные в сообщении реквизиты банковской карты. И только после этого он позвонил приятельнице, проживающей в другом городе. Та пояснила, что ее страницу в соцсети взломали, о переводе денег она никого не просила.

7 октября надымчанин с заявлением обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», ведется следствие, сообщает пресс-служба УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Полицейские рекомендуют гражданам лично проверять информацию, поступающую из сети Интернет, не спешите переводить деньги, для выяснения ситуации позвоните своим знакомым.

ИСТОЧНИК KP.RU

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