2019-10-09T14:21:28+03:00
Политика

На пост главы Лабытнанги претендуют три кандидата

Депутаты сделают выбор 14 октября
Анна Полякова
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На пост главы Лабытнанги претендуют три кандидата Фото: lbt.yanao.ruНа пост главы Лабытнанги претендуют три кандидата Фото: lbt.yanao.ru
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В Лабытнанги 14 октября состоится заседание конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы муниципалитета. В этот же день из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией, депутаты выберут главу города.

На эту должность претендуют три кандидата. Комиссия приняла документы от временно исполняющей полномочия градоначальника Марины Тресковой и руководителей структурных подразделений администрации города - заместителя начальника управления ЖКХ и транспорта Евгения Сорокина, начальника управления экономики Виталия Баева.

На первом этапе комиссия рассмотрит представленные документы и примет решение о допуске претендентов ко второму этапу конкурса. На втором этапе будет проведена оценка профессиональных и личностных качеств претендентов.

- Каждый претендент при собеседовании представит свою программу социально-экономического развития города и продемонстрирует свое видение работы на должности градоначальника, - раскрыла планы работы комиссии Елена Сергеевна.

В результате конкурсная комиссия должна зарегистрировать не менее двух кандидатов на должность главы города Лабытнанги и представить. На заседании Гордумы, которое состоится 14 октября, депутаты выберут главу открытым голосованием.

ИСТОЧНИК KP.RU

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