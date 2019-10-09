Школьница из Лабытнанги стала восьмикратной чемпионкой Ямала по шахматам
Ученица школы №8 города Лабытнанги Карина Строганова стала чемпионкой Первенства ЯНАО по шахматам. Состязания прошли в Ноябрьске.
В ходе «шахматных баталий школьница в своей возрастной категории стала лидером во всех номинациях: «Классические шахматы», «Быстрые шахматы» и «Блиц-турнир». В результате она стала восьмикратной чемпионкой ЯНАО.
Теперь чемпионку ждет первенство Уральского федерального округа, на котором она будет представлять арктический регион.
Добавим, Карина Строганова – воспитанница детско-юношеской спортивной школы «Юность». Занимается шахматами более 10 лет. Она кандидат в мастера спорта, член сборной команды ЯНАО по шахматам. Неоднократный победитель городского конкурса «Спортивная Элита» в номинации «Олимпийская надежда», сообщили в администрации города.
ИСТОЧНИК KP.RU