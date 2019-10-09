Школьница из Лабытнанги стала восьмикратной чемпионкой Ямала по шахматам

СЕГОДНЯ 13:31 2019-10-09T13:34:34+03:00

Школьница из Лабытнанги стала чемпионкой Ямала по шахматам Фото: Администрация города Лабытнанги

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Ученица школы №8 города Лабытнанги Карина Строганова стала чемпионкой Первенства ЯНАО по шахматам. Состязания прошли в Ноябрьске.

В ходе «шахматных баталий школьница в своей возрастной категории стала лидером во всех номинациях: «Классические шахматы», «Быстрые шахматы» и «Блиц-турнир». В результате она стала восьмикратной чемпионкой ЯНАО.

Теперь чемпионку ждет первенство Уральского федерального округа, на котором она будет представлять арктический регион.

Добавим, Карина Строганова – воспитанница детско-юношеской спортивной школы «Юность». Занимается шахматами более 10 лет. Она кандидат в мастера спорта, член сборной команды ЯНАО по шахматам. Неоднократный победитель городского конкурса «Спортивная Элита» в номинации «Олимпийская надежда», сообщили в администрации города.

ИСТОЧНИК KP.RU