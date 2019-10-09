Пассажир авиарейса Новый Уренгой – Салехард – Екатеринбург закурил во время полета

СЕГОДНЯ 13:02 2019-10-09T13:07:48+03:00

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Пассажир самолета, выполнявшего рейс Новый Уренгой — Екатеринбург, закурил прямо на борту. Курильщиком оказался 32-летний уроженец Пермского края. Во время полета он достал электронную сигарету и засмолил на своем посадочном месте.

Инцидент произошел 6 октября, сообщает пресс-служба УТ МВД России по УрФО. Командир воздушного судна передал о ЧП в ЛО МВД России в аэропорту Кольцово. Мужчину задержали на выходе.

Правонарушителя доставили в дежурную часть, где в отношении него был составлен протокол об административном правонарушении по части 6 статьи 11.17 КоАП РФ. За нарушение правил поведения на борту пассажиру грозит штраф от 2 до 5 тысяч рублей или административный арест на срок до 15 дней.

Как уточнили окружном ведомстве, согласно действующим правилам, установленным большинством авиакомпаний, на борту воздушного судна запрещено курение любых видов сигарет, в том числе и электронных.

ИСТОЧНИК KP.RU