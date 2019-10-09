СЕГОДНЯ 12:40 2019-10-09T12:41:23+03:00

За неделю на Ямале зарегистрировали больше 5 тысяч больных ОРВИ Фото: Ольга Крыльцова

Изменить размер текста: A A

За минувшую неделю в медучреждения ЯНАО с диагнозом острая респираторная вирусная инфекция обратилось 5629 человек, сообщает региональное Управление Роспотребнадзора. В предыдущую неделю эта цифра чуть больше - 5813. Окружной показатель заболеваемости ниже порогового значения на 3,1% и составил 103,96 случаев на 10 тысяч населения.

Всего госпитализировано 107 человек, 34 из них малыши до 2 лет и 38 дошколят. Вирусов гриппа не зарегистрировано.

За это же время 106 человек обратились с диагнозом внебольничная пневмония, показатель заболеваемости составил 19,5 случаев на 100 тысяч населения, госпитализировано 96 человек. У двоих болезнь протекает тяжело, отмечают в региональном ведомстве.

В предэпидемический сезон запланировано привить против гриппа 241231 человека. Провакцинировано 108 320 человек. Поставка второй партии вакцины ожидается в середине октября.

ИСТОЧНИК KP.RU