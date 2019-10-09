2019-10-09T12:41:23+03:00
Общество

За неделю на Ямале зарегистрировали больше 5 тысяч больных ОРВИ

Вирусов гриппа не зарегистрировано
Анна Полякова
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За неделю на Ямале зарегистрировали больше 5 тысяч больных ОРВИЗа неделю на Ямале зарегистрировали больше 5 тысяч больных ОРВИФото: Ольга Крыльцова
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За минувшую неделю в медучреждения ЯНАО с диагнозом острая респираторная вирусная инфекция обратилось 5629 человек, сообщает региональное Управление Роспотребнадзора. В предыдущую неделю эта цифра чуть больше - 5813. Окружной показатель заболеваемости ниже порогового значения на 3,1% и составил 103,96 случаев на 10 тысяч населения.

Всего госпитализировано 107 человек, 34 из них малыши до 2 лет и 38 дошколят. Вирусов гриппа не зарегистрировано.

За это же время 106 человек обратились с диагнозом внебольничная пневмония, показатель заболеваемости составил 19,5 случаев на 100 тысяч населения, госпитализировано 96 человек. У двоих болезнь протекает тяжело, отмечают в региональном ведомстве.

В предэпидемический сезон запланировано привить против гриппа 241231 человека. Провакцинировано 108 320 человек. Поставка второй партии вакцины ожидается в середине октября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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