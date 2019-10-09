СЕГОДНЯ 11:59 2019-10-09T12:04:22+03:00

После вмешательства прокуратуры свалку в селе Харсаим убрали Фото: prokyanao.ru

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Прокуратура Приуральского района провела проверку по обращению жительницы с.Харсаим о нарушении прав на благоприятную окружающую среду.

Выяснилось, что на улицах Школьная и Лесная образовались несанкционированные свалки бытовых отходов. При этом администрация МО Аксарковское, в чьих полномочиях полномочиях решение вопросов местного значения на территории с. Харсаим, мер к их ликвидации не приняла.

Как отмечает прокуратура ЯНАО, бездействие местных властей создавало угрозу жизни и здоровью населения.

Для устранения выявленных нарушений главе муниципального образования внесено представление. После вмешательства прокурора несанкционированные свалки бытовых отходов ликвидированы, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU